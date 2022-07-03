На капитальный ремонт шести культурных объектов в Татарстане направят 144 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт Дома культуры, культурно-спортивного комплекса и трех учебных заведений за 144 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

Подрядчик должен произвести комплекс работ по ремонту потолков, стен и полов зданий. Также от него требуется обновить лестничные проемы и заменить кровлю вместе с системами электроосвещения.

В перечень объектов вошли:

Верхнекаменский сельский Дом культуры в селе Ибраево Каргали, Черемшанского района.

Культурно-спортивный комплекс «Батыр» в селе Пестрецы на ул. Советской, 7.

Буинская детская школа искусств №1 в Буинске на ул. Р. Люксембург, 142.

Детская школа искусств в Мензелинске на ул. Р. Люксембург, 76.

Нижнекамский музыкальный колледж им. Салиха Сайдашева в Нижнекамске по адресу: площадь имени Н.В. Лемаева, 12.

Фото: Максим Платонов

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 11 июля, торги подведут 13 июля.

В июне Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на реконструкцию здания Буинского дома культуры за 474,5 миллиона рублей. Общая площадь трехэтажного здания — 3 432,7 квадратного метра.

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Максим Кокунин