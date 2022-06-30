В Буинске проведут реконструкцию Дома культуры за 474 миллиона рублей

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на реконструкцию здания Буинского дома культуры за 474,5 миллиона рублей. Источник финансирования — федеральный и республиканский бюджеты.

Дом культуры расположен в Буинске по улице Р. Люксембург, 157. Общая площадь трехэтажного здания — 3432,7 квадратных метра. Вместимость Дома культуры — 670 человек, из которых 432 — это зрительный зал.

Исполнителю необходимо произвести инженерную подготовку территории и заняться устройством фундаментов. Затем начнутся работы по возведению несущих конструкций, устройства кровли и отделки фасада. Кроме того, подрядчик обязуется заняться обустройством внутренних и наружных электротехнических, санитарных, трубопроводных и других систем.

Работы требуется закончить до 30 ноября этого года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 7 июля, итоги подведут 11 июля.

Фото: скриншот из проектной документации

В Казани тем временем на ремонтно-реставрационные работы здания КГАСУ на улице Зеленой, 1, выделят 151,8 миллиона рублей. Оно построено по проекту известного архитектора Ахмеда Бикчентаева (1946—1947 годы).



На общестроительные работы по первым трем этажам, подвалу выделяется более 75 млн рублей, а на реставрационные работы — более 26 млн рублей. Также средства выделяются на ремонт систем водоснабжения, отопления, электромонтажные работы. Согласно техническому заданию, отреставрировать необходимо пилястры, лепные изделия, колонны. Работы будут идти до декабря текущего года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин