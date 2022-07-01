Фонд соцстраха оштрафовал поставщика за самовольную замену ходунков для инвалидов

Российские заменили китайскими

Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение Арбитражного суда РТ и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по иску регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Татарстану к казанскому ООО «Тифло Маркет» о взыскании 150 тыс. рублей штрафа. Фонд соцстраха наложил на поставщика санкции за ненадлежащее исполнение обязательств.

Согласно материалам арбитражного дела, 20 ноября 2020 года с упомянутой компанией был заключен государственный контракт на поставку ходунков для инвалидов, который надлежало исполнить до 10 декабря того же года. 50 получателям были доставлены ходунки модели «Галатея ХК-010» российского производства. Однако по результатам выездной проверки к инвалидам выяснилось, что в действительности они были обеспечены ходунками с опорой на предплечье «Армед FS917L», произведенными в Китае, что не соответствовало требованиям технического задания. В мае прошлого года Фонд направил ООО «Тифло Маркет» претензию о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств. Она была оставлена без удовлетворения и тогда он подал иск в суд.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе разбирательства поставщик сообщил, что в связи с ограничениями по срокам поставки товара и невозможностью в связи с этим выполнить обязательства в оговоренный в контракте срок, он предложил Фонду заменить российские ходунки на китайские. Увеличения цены контракта это не требовало. При этом такие ходунки имели улучшенные характеристики. Так как возражений со стороны Фонда не было, компания так и сделала. Однако в феврале прошлого года она получила претензию от госзаказчика. А именно: за самовольную замену товара Фонд соцстраха наложил на нее штраф в 2,5 млн рублей. После этого ООО «Тифло Маркет» решило заменить китайские ходунки на предусмотренные контрактом. Однако инвалиды этому воспротивились.

Но против замены выступили инвалиды

Факт отказа от замены ходунков с улучшенными характеристиками, предусмотренных контрактом, подтверждается актом приема-передачи по замене ошибочно выданного товара. По данным коммерческой фирмы, против такой замены выступили 22 инвалида. Поставщик сообщил о ситуации в Фонд соцстраха, который после этого снизил размер штрафных санкций для ООО «Тифло Маркет» до 150 тыс. рублей.

Поставщик полагал, что не нарушил условия контракта, поскольку «действовал исключительно в соответствии с условиями контракта и в интересах получателей товара — людей с ограниченными возможностями». Однако это было опровергнуто материалами дела. Выборочная проверка установила, что 30 инвалидов получили в пользование ходунки «Армед FS917L» (Китай), в то время как в актах приема-передачи были указаны ходунки с опорой на предплечье «Галатея ХК -010». Ответчик заявлял ходатайство о снижении штрафа до 1 тыс. рублей за каждое нарушение. Однако арбитраж отметил, что компания, заключив договор, добровольно приняла на себя обязательства по исполнению всех его условий. Согласно ему расчет неустойки верный. Само взыскание штрафа в размере 150 тыс. рублей также правомерно.

Фото: скриншот yandex.ru

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тифло Маркет» учреждено в сентябре 2016 года. Бенефициар — Зотов Николай Григорьевич. В 2020 году выручка от продажи составила 52,8 млн рублей, прибыль была равна 5,8 млн. Реготделение фонда соцстраха по Татарстану в этот период относилось к числу его крупнейших заказчиков. На него приходилось 13,14% из 13,91% доли госконтрактов в выручке.

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Любовь Шебалова