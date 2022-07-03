Эксперты назвали самые популярные подержанные машины в Казани

По итогам второго квартала 2022 года средняя цена автомобиля с пробегом в Татарстане выросла на 6,6% по сравнению с первым кварталом. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Авто».

Список популярных авто разделен на три ценовые категории. Первая — машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Сюда входят:

Lada 2114 Samara — 132 тысячи рублей (доля рынка — 5,2%);

Lada Granta — 448 тысяч рублей (5,15%);

Lada Kalina — 255 тысяч рублей (4,95%);



Lada Priora — 250 тысяч рублей (4,49%);



Kia Rio — 782 тысячи рублей (3,46%).

В список популярных машин стоимостью от 1,5 до 3 миллионов входят:

Toyota Camry — 2,01 миллиона (4%);

Hyundai Creta — 2,05 миллиона (3,71%);

Kia Sportage — 1,72 миллиона (3,71%);

Toyota RAV4 — 1,76 миллиона (3,14%);

Kia Optima — 2,57 миллиона (2,86%).

Фото: commons.wikimedia.org

Категория популярных машин стоимость от 3 миллионов представлена следующими моделями:

BMW X5 — 4,96 миллиона (5,81%);

Toyota Land Cruiser Prado — 4,95 миллиона (4,47%);

Toyota Camry — 3,6 миллиона (4,1%);

Toyota RAV4 — 3,75 миллиона (3,98%);

Toyota Land Cruiser — 6,1 миллиона (3,3%).

Напомним, недавно эксперты «Дром» после анализа 250 тысяч автомобилей сообщили, что около 46% машин на вторичном рынке Татарстана имеют признаки скрученного пробега. Чаще «скорректированный» одометр встречается у Toyota Camry, «Лады Приоры» и Toyota Corolla. Эксперты рассказали о правиле: чем ниже стоимость машины, тем выше вероятность того, что пробег будет скручен.

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Дарья Пинегина