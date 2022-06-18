Исследование: почти половина автомобилей Татарстана имеет признаки скрученного пробега

Около 46% машин на вторичном рынке Татарстана имеют признаки скрученного пробега. В среднем по стране этот показатель составляет 65%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Дром» после анализа 250 тысяч автомобилей, проданных в текущем году.

Рекордсмены по скрученному пробегу: Еврейская автономная область, Хакасия и Алтай. В этих регионах цифры на одометре не соответствуют действительности примерно у 70% машин.

Реже остальных россиян пробег скручивают москвичи и петербуржцы. В столицах около 45% авто имеют признаки скрученного пробега.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чаще «скорректированный» одометр встречается у Toyota Camry, «Лады Приоры» и Toyota Corolla. Эксперты рассказали о правиле: чем ниже стоимость машины, тем выше вероятность того, что пробег будет скручен. По их данным, у 68% автомобилей стоимостью до 800 тысяч рублей могут быть изменены показатели одометра. Реальный пробег у таких машин скручивали два раза и в среднем занизили в сумме на 150 тыс. км.

У 59% машин, продаваемых в сегменте стоимостью от 800 тысяч до 1,5 млн рублей, встречаются измененные показатели километража в сегменте. А у 43% авто стоимостью от 1,5 млн до 3 млн данные одометра занижали на 90 тысяч км хотя бы один раз.

На рынке 43% машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей продаются с подозрением на скрученный пробег. У каждого третьего автомобиля стоимостью от 5 млн рублей также меняли показатели километража.

В апреле эксперты всероссийского автомобильного сайта «Дром» выяснили, что жителям Татарстана потребуется три года, чтобы накопить на подержанный автомобиль. При этом житель республики должен откладывать 50% своего дохода. В 2022 году средняя стоимость подержанного автомобиля составила 850 тысяч рублей, а средняя зарплата — 46,3 тысячи.



Татьяна Леухина