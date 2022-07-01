RT: На Украине продают западное оружие в даркнете

На нелегальных площадках в даркнете можно найти объявления о продаже вооружения, которое НАТО поставляло на Украину. Об этом сообщает RT.

Приобрести можно не только легкое стрелковое вооружение: в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin. В частные руки готовы отдать новейший американский дрон Phoenix Ghost.

Как пишет издание, доставку проводят через системы тайников, как по территории Украины, так и в другие страны. Продавцы согласились отвезти товар в Польшу за дополнительную плату — $1 тысячу.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В том же месяце он подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. Еще $1,6 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине решила выделить Великобритания. В новый пакет помощи вошла боевая техника на сумму $375 млн, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.



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Татьяна Леухина