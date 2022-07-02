В понедельник некоторые дома Вахитовского района Казани останутся без воды
В некоторых домах Вахитовского района Казани в понедельник, 4 июля, прекратится подача воды. Это связано с подключением водопровода.
С 9.00 до 23.30 воду отключат по адресам:
- ул. Бутлерова, 40, 43, 45;
- ул. Горького, 22/26;
- ул. Муштари, 1/65, 5, 6а, 6/2 (школа), 7, 8, 8/45, 9, 9 корп.1, 9б, 9в, 9е, 10, 11а, 11в, 11/40, 11/43 (университет), 12, 12а, 12б, 13 (университет), 13 лит. а, 13а, 13б, 13в, 14, 14в, 16 (училище), 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 26/22;
- ул. Толстого, 7/47, 15 (университет);
- ул. Ульянова-Ленина, 65/1;
- ул. Щапова, 26, 26 корпуса а, б, в, г, д, 26б, 41, 47/7.
На этой неделе в некоторых районах Вахитовского района не было воды. Это было связано с подключением сетей водопровода.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Татьяна ЛеухинаОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии