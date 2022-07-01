Официальная статистика: в Татарстане подешевели сахар, сливочное масло и бананы

В Татарстане подешевели сахар, сливочное масло, бананы и некоторые другие основные продовольственные товары. Снижение средних цен на них зафиксировано за неделю с 17 по 24 июня.

Сахар-песок подешевел на 4,46%, до 74,07 рубля за килограмм. Бананы за это время снизились в цене на 3,1%, с 105,64 до 102,37 руб./кг.

Подешевели с 17 по 24 июня свежие помидоры — на 6,7%, до 112,42 руб./кг и свежие огурцы — на 1,62%, до 80,41 руб./кг, следует из данных Татарстанстата. Цены на яблоки снизились за неделю на 1,77%, до 124,55 руб./кг.



Фото: Татарстанстат

Снизились цены и на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности. Они упали на 1,17%, до 87,98 рубля за литр. Сливочное масло подешевело в республике на 1,71%, до 671,32 рубля за кг.

Незначительно, меньше чем на 1%, подешевели в Татарстане пшено, вермишель, черный байховый чай, куриные яйца, фруктово-ягодные и овощные консервы, а также сухие молочные смеси для детского питания, творог и сметана, маргарин, а также подсолнечное масло и вареная колбаса.

Напомним, с 17 по 24 июня в Татарстане выросли средние цены на соль, пшеничную муку, говядину и баранину. Больше всего за указанную неделю в республике выросли цены на полукопченую колбасу — на 1,76%, до 480,3 руб./кг.



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Татьяна Демина