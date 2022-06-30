В России за сутки выявили 3 106 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 3 106 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 430 239 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 30 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 255 человек. Всего от коронавируса вылечились 17 858 217 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 56 россиян. В общей сложности от инфекции скончались 381 112 жителей страны.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко