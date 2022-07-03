В Пивной ассоциации Татарстана считают, что возможные трудности у пивоваров не отразятся на потребителях

Фото: Максим Платонов

В Пивной ассоциации Татарстана уверены, что на потребителях возможные трудности с производством у пивоваров не отразятся. Резкого повышения цен на пиво не прогнозируется.

— Те, кто пил, они так и будут пить пиво, то есть любители. Те, кто любил импортные сорта, то есть не отечественные, они наверняка будут изыскивать возможности где-то в барах, ресторанах или еще где-то находить свои любимые сорта. Те, кто привык к нашему местному, они так и будут пить, не больше, не меньше, — заявил «Реальному времени» руководитель организации Ринат Акчурин.

Однако в этом году на рынке пива может негативно сказаться погода.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Пивовары всегда ждут жаркого лета, в жаркое лето пивной продукт идет намного лучше. Сейчас пока такого жаркого лета, к сожалению, нет. Поэтому, скажем так, уровень потребления, он, может быть, не так будет высок, — рассказал Ринат Акчурин.

В Пивной ассоциации Татарстана допускают, что в этом году снижение объема рынка пива вполне возможно, так как у производителей возникает потребность в хмеле, солоде, который раньше закупали за рубежом.

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Татьяна Демина