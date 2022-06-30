Мария Полякова вошла состав комиссии спортсменов FINA

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Чемпионка Европы по прыжкам в воду, спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова войдет в новый состав комиссии спортсменов Международной федерации водных видов спорта, об этом стало известно по итогам голосования на Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Сама Полякова отметила, что удивлена своей победе и рада новой позиции в FINA:

— Сегодня в команде было собрание, объявили о моем избрании, меня поздравили. Теперь будем ждать дальнейшую информацию по тому, как будет организована работа. А пока мы на Круглом, готовимся к соревнованиям.

Главой комиссии спортсменов была избрана Алия Аткинсон с Ямайки, заместителем председателя стал британец Джек Ло.

О том, что спортсменка СК ВВС «Синтез» может стать членом комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA), стало известно в начале июня. Ее кандидатуру выдвинули от Российской федерации прыжков в воду.



Ранее Мария Полякова рассказывала, что не планирует начинать карьеру тренера. Такой вариант ею «никак не рассматривается». В феврале спортсменка завоевала бронзовую медаль во второй день Кубка России по прыжкам в воду.

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Маргарита Головатенко