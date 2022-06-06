Мария Полякова может войти в состав комиссии спортсменов Международной федерации плавания

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Чемпионка Европы по прыжкам в воду, спортсменка казанского СК ВВС «Синтез» Мария Полякова может стать членом комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA). Ее кандидатуру выдвинули от российской федерации прыжков в воду.

— Это мой первый опыт выдвижения на подобные должности, и, безусловно, мне было бы очень интересно попробовать себя в этой новой роли, — поделилась впечатлениями Мария Полякова.

О выдвижении на место в составе комиссии спортсменов FINA спортсменка узнала от главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светланы Моисеевой, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Всего на место в комиссии спортсменов Международной федерации плавания претендуют 29 человек. Новый состав объявят 29 июня.

Мария Полякова рассказывала, что не планирует начинать карьеру тренера. Такой вариант ею «никак не рассматривается». В феврале спортсменка завоевала бронзовую медаль во второй день Кубка России по прыжкам в воду.



Татьяна Демина