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В Чувашии откроют Соборную мечеть

10:12, 30.06.2022
В Чувашии откроют Соборную мечеть
Фото: info-islam.ru

Завтра президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Чувашию с рабочим визитом. Там он примет участие в открытии Соборной мечете в селе Урмаево Комсомольского района. Об этом сообщила официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

Она была возведена в 1990 году, в 2014-м началась реконструкция из-за нехватки мест — решение об этом приняли прихожане.

Всего в Чувашии проживает более 34 тысяч татар, в республике 16 чисто татарских населенных пунктов.

Также в Чувашии завтра откроют монумента «Строителям безмолвных рубежей» — это первый подобный в России.

Общество Татарстан

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