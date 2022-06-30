В Чувашии откроют Соборную мечеть

Завтра президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Чувашию с рабочим визитом. Там он примет участие в открытии Соборной мечете в селе Урмаево Комсомольского района. Об этом сообщила официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

Она была возведена в 1990 году, в 2014-м началась реконструкция из-за нехватки мест — решение об этом приняли прихожане.

Всего в Чувашии проживает более 34 тысяч татар, в республике 16 чисто татарских населенных пунктов.

Также в Чувашии завтра откроют монумента «Строителям безмолвных рубежей» — это первый подобный в России.