В Казани на реставрацию здания КГАСУ выделят 151,8 млн рублей

В Казани на ремонтно-реставрационные работы здания КГАСУ на улице Зеленой, 1, выделят 151,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Здание Казанского института инженеров гражданского строительства построено по проекту известного архитектора Ахмеда Бикчентаева (1946—1947 годы).



Фото: kgasu.ru

На общестроительные работы по первым трем этажам, подвалу выделяется более 75 млн рублей, а на реставрационные работы — более 26 млн рублей. Также средства выделяются на ремонт систем водоснабжения, отопления, электромонтажные работы. Согласно техническому заданию, отреставрировать необходимо пилястры, лепные изделия, колонны. Работы будут идти до декабря текущего года.

В начале июня стало известно, что в Казани проведут ремонт и реставрацию здания Государственной жилищной инспекции Татарстана, расположенного по улице Большой Красной, 15/9. Оно отнесено к объектам культурного наследия Татарстана.



Татьяна Леухина