Казанский «РРД Инжиниринг» отсудил 5,2 миллиона за некачественные работы для детской поликлиники в Москве

«Ответчик свои обязательства не исполнил»

Казанская компания «РРД Инжиниринг», которая строит детскую поликлинику на севере Москвы, отсудила у столичного субподрядчика «ЭнергоМосСтрой» 5,2 миллиона рублей за некачественные работы по организации водо- и теплоснабжения на объекте. Это следует из решения Арбитражного суда Татарстана.

Из материалов следует, что компании в октябре прошлого года заключили договор, согласно которому «ЭнергоМосСтрой» должен был выполнить работы по обустройству систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сроком окончания работ было указано 20 октября.

В связи с нарушением сроков «РРД Инжиниринг» направил московской компании претензию, которую субподрядчик оставил без удовлетворения. Затем в декабре в адрес «ЭнергоМосСтроя» было направлено уведомление о начислении неустойки, на которое фирма также не отреагировала.

— Ответчик свои обязательства по договору в части выполнения работ не исполнил. Доказательств выполнения работ и предъявления их к приемке истцу ответчиком не представлено, — указано в материалах суда.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В итоге Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск «РРД Инжиниринг» и взыскал с «ЭнергоМосСтроя» 3,9 миллиона рублей неосновательного обогащения, 687 тысяч неустойки за нарушение сроков, 581 тысячу неустойки за нарушение срока возврата неотработанного аванса, 48 718 расходов по госпошлине.

Поликлиника по новым стандартам

Сейчас «РРД Инжиниринг» занимается возведением новой детской поликлиники на севере Москвы, на улице Вятской, рядом с городской больницей №24. По данным на 31 мая, готовность объекта составляла 85%.

Четырехэтажное здание площадью 4,6 тысячи кв. метров рассчитано на 320 посещений в смену. Одним из новшеств нового медучреждения станет то, что при облицовке стен используются не привычные плиты из керамогранита, а матовый стеклофибробетон.

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Артем Гафаров