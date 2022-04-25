Бутина: новый законопроект об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина рассказала о новом законопроекте об иноагентах, который предусматривает отмену маркировки в личных публикациях. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента. Это касается распространения материалов в СМИ, а также через интернет, — сказала она.

Это требование также предлагается распространить и на материалы, которые направляются в органы публичной власти, образовательные организации и другие. Бутина подчеркнула, что личные публикации, не связанные с деятельностью иноагента, могут не маркироваться.

Фото: ru.wikipedia.org / Maria Butina

На прошлой неделе Госдума подготовила проект, который обобщает нормы законодательства страны об иноагентах. Согласно документу, иноагентам могут запретить производить информационную продукцию для детей и подростков в России. Предполагается и запрет на преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними.

22 апреля Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов Алексея Венедиктова*, Александра Невзорова* и Сергея Пархоменко*. Кроме того, в список попали: бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией** Леонид Волков*** и публицист Владимир Кара-Мурза*** попали в новый реестр физлиц-иноагентов.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента.

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** физлица, выполняющие функцию иностранных агентов.



Максим Кокунин