В Госдуме подготовили проект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила проект, который обобщает нормы законодательства страны об иноагентах. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев.

Согласно законопроекту, иноагентам могут запретить производить информационную продукцию для детей и подростков в России. Предполагается и запрет на преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними.

Фото: duma.gov.ru

— Законопроектом также предусматривается ведение единого реестра, определяется порядок включения и исключения из него, — приводит слова Пискарева ТАСС.

На прошлой неделе Минюст России обновил реестр СМИ-иноагентов. В список попали журналист Юрий Дудь*, политолог Екатерина Шульман*, общественный деятель Роман Доброхотов*, художник-карикатурист Сергей Елкин* и другие.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента

Диана Жиленкова