Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 30 июня

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, днем и вечером в четверг, 30 июня, в Татарстане, в том числе и в Казани, местами возможна гроза. При ней порывы северо-западного ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и северо-западный умеренный ветер. Преимущественно без осадков. Дневные температуры составят от +15 до +20 градусов.



Ночью в четверг дождей не прогнозируется, температуры опустятся до +5... +10°С. Днем воздух прогреется до +17... +22 градусов и пройдет кратковременный дождь.

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Татьяна Демина