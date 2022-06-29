В Татарстане подтвердились 47 случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали еще 33 заболевших.

За весь период пандемии в республике подтвердилось 152 510 случаев COVID-19.



По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 25 человек. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 148 721.

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане не зарегистрировали.



Фото: Максим Платонов

28 июня сообщалось, что в Татарстане за сутки коронавирус выявили у 47 человек. Последний раз аналогичный суточный прирост новых случаев заражения регистрировали в республике 15 сентября 2021 года.

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Маргарита Головатенко