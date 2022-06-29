Главное о коронавирусе на 29 июня: влияние пандемии на уровень жизни в регионах, сокращение карантина в Китае
В Татарстане провели почти 6,7 миллиона исследований на COVID-19
- В Татарстане провели 6 682 589 лабораторных тестирований на наличие коронавируса. Охват тестированием за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 200,2 исследования, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.
- Все лаборатории Татарстана, задействованные в исследовании на наличие COVID-19, в полном объеме обеспечены диагностическими тестами, заверили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Информация о возможности прохождения тестирования круглосуточно доступна по телефону оперативного штаба республики — 122.
Экс-президент России призвал не ослаблять внимание к пандемии
- Заведующий центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов изучил влияние пандемии COVID-19, сравнив данные Росстата по общеэкономической ситуации в регионах за 2019 год и 2021 год. Анализ затронул девять показателей, некоторые из них успели восстановиться, другие — нет. Единственным аспектом, в котором не преуспел ни один регион, оказалась задолженность граждан по кредитам — она выросла во всех 85 регионах. В среднем по совокупности всех показателей социально-экономическое положение в 2021 году относительно 2019 года ухудшилось в 49 регионах и улучшилось в 36.
- За 2 года пандемии почти во всех российских регионах, за исключением девяти, выросла потребность компаний в сотрудниках, выяснил Сергей Смирнов. В Москве за это время число вакансий сократилось на 13%.
- В период пандемии коронавируса в 60 регионах России увеличился оборот розничной торговли. Лидерами по динамике оказались Адыгея и Ленинградская область, следует из исследования Сергея Смирнова. В остальных 25 регионах страны показатель сократился. В их числе оказались Тамбовская, Свердловская и Омская области.
- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не ослаблять внимание к пандемии коронавируса. По его словам, последние два года показали, как важно быть заранее подготовленным к отражению соответствующих угроз. В условиях эпидемии приняты стратегические меры по созданию новых лекарств, а специалистам удалось оптимизировать систему мониторинга предотвращения биологических рисков и угроз, добавил он.
- Минздрав Подмосковья сообщил, что с начала пандемии в регионе провели уже свыше 18 миллионов ПЦР-исследований на COVID-19. Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильна — в сутки специалисты выполняют порядка 9 тысяч исследований, которые проводятся бесплатно по назначению врача при наличии симптомов ОРВИ.
- Доля линий омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев коронавируса в России составила 3,69%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В базу VGARus всего с нарастающим итогом по состоянию на 27 июня 2022 года загружено 139 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последние три недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 5,9% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 89,11%, к линиям BA.4/BA.5 — 3,69% к геноварианту «дельта» — 1,3%.
- Вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов рассказал, что исследователи создали препарат на основе омега-3 и компонентов из водорослей для восстановления репродуктивного и общего здоровья мужчин, перенесших COVID-19. Главный репродуктолог Минздрава России Олег Аполихин предупреждал, что коронавирус может привести к нарушениям, снижающим мужскую фертильность, что может негативно отразиться на зачатии.
- Власти Орловской области с учетом увеличения числа заболевших коронавирусом продлили режим повышенной готовности и антиковидные ограничения до 1 сентября. За неделю в регионе зафиксировали 222 случая COVID-19, что на 18,1% выше показателя предшествующей недели. Показатель заболеваемости превышает аналогичный показатель на территории России в 2,2 раза, а наиболее высокие уровни фиксируют среди жителей старше 65 лет.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что на меры по противодействию коронавирусу в 2021-м в регионе потратили 12 млрд рублей. Несмотря на пандемию, в прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения за год в поликлиники региона поставили около 1,5 тысяч единиц медтехники.
- Возможность передачи COVID-19 человеку от домашних кошек — аргумент в пользу необходимости вакцинации и ревакцинации, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Специалисты Университета принца Сонгкла в Таиланде доказали возможность передачи коронавируса от домашнего животного к человеку, подтвердив факт заболевания ветеринара после контакта с зараженной кошкой.
Ирландия задействует военных для работы аэропорта в случае новой вспышки COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 9:20 (мск) заразились 545 479 068
человек, 6 332 618 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 221 842). На второй строчке — Индия (43 433 345), на третьей — Бразилия (32 206 954), на четвертой — Франция (31 027 099), на пятой — Германия (27 914 240).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 016 766). За ними следуют Бразилия (670 848), Индия (525 077), Россия (373 297, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 638).
- Власти Китая уменьшат время централизованного карантина для прибывающих из-за рубежа граждан с 14 до 7 дней. В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР пояснили, что весь обязательный карантин сократят до семи дней, срок домашней самоизоляции — до трех. В течение 10 дней граждане должны будут сдать в общей сложности шесть ПЦР-тестов: на первый, второй, третий, пятый и седьмой день централизованного карантина, а также на третий день домашней изоляции.
- Итальянский теннисист Маттео Берреттини заявил, что снялся с Уимблдона в связи с положительным результатом теста на коронавирус. По его словам, он очень разочарован сложившейся ситуацией и в настоящее время испытывает легкие симптомы гриппа. Напомним, в 2021 году Берреттини вышел в финал Уимблдона, в котором уступил сербу Новаку Джоковичу. Во вторник итальянец должен был сыграть с чилийцем Кристианом Гарином в матче первого круга.
- Агентство Reuters сообщило, что Ирландия согласилась задействовать военнослужащих для поддержания нормальной работы аэропорта Дублина в случае новой вспышки коронавируса и возможной нехватки персонала. Пассажиропоток в аэропорту города в июне достиг 90% от допандемийного уровня.
- Страны Группы семи (G7) распространили официальное сообщение, в котором говорится, что G7 обеспечат распределение более 1 млрд доз вакцин от коронавируса. «Мы будем предотвращать будущие пандемии и проблемы в области здравоохранения, готовиться к ним и реагировать на них», — отмечается в документе.
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