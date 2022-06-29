У жителя Бавлинского района Татарстана изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Фото: кадр видео / МВД России

В Татарстане из незаконного оборота изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Полицейские обнаружили оружие в доме у жителя Бавлинского района Татарстана во время обыска: 8 единиц оружия, 6 ручных гранат, около 1000 патронов различного калибра, 2 арбалета, штык-нож к автомату Калашникова, а также большое количество составных частей к экземплярам оружия. Исследования показали, что огнестрельное оружие пригодно для стрельбы.

Возбуждены уголовные дела по статьям 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Фото: кадр видео / МВД России

В мае сообщалось, что в Пестречинском районе Татарстана у 67-летнего местного жителя обнаружили и изъяли боеприпасы: 3,3 кг пороха, 3 охотничьих патрона и 1 винтовочный патрон.



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Маргарита Головатенко