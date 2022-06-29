Ян Наумов возглавил Корпорацию экспорта Татарстана

Фото: Айрат Назмеев, фото realnoevremya.ru

Новым руководителем АО «Корпорации экспорта Татарстана» стал Ян Наумов. На этом посту он сменил Алмаза Ахметова, сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс». Корпорация принадлежит Минземимущества республики.

Помимо руководства этим предприятием, Наумов также является директором и учредителем ООО «Стимул», о финансовой деятельности которого известно мало. Компания зарегистрирована в 2017 году, а ее уставный капитал составляет минимальные 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом.

Фото: realnoevremya.ru

Корпорация экспорта Татарстана занимается вопросами увеличения числа экспортно-ориентированных предприятий в республике и продвижения продукции на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья. Располагается она в здании Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка корпорации за прошлый год составила 8,5 миллиона рублей, а вот чистая прибыль ушла в «минус». По итогам 2021 года предприятие понесло убытков на 9,6 миллиона. Чистые активы компании за прошлый год оцениваются в 20,6 миллиона.

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Артем Гафаров