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В Казани без воды остались дома на улицах Габишева, Сафиуллина и Кул Гали

09:56, 29.06.2022 1
В Казани без воды остались дома на улицах Габишева, Сафиуллина и Кул Гали
Фото: realnoevremya.ru

В Казани жилые дома на улицах Габишева, Сафиуллина и Кул Гали остались без воды, сообщает МУП «Водоканал».

Так, воды нет в домах 11 и 17 по ул. Габишева, 17 и 21 по ул. Сафиуллина, 14 и 16 по ул. Кул Гали. Водовозки стоят около домов на ул. Кул Гали, 14 и ул. Сафиуллина, 17.

В настоящее время работает аварийная бригада, воду должны дать в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:14
    По хорошему поменять бы там систему, но раз пока невозможно, пусть ремонтируют. Мы жильцы не возникаем, пусть только делают))
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