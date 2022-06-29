В Казани без воды остались дома на улицах Габишева, Сафиуллина и Кул Гали

В Казани жилые дома на улицах Габишева, Сафиуллина и Кул Гали остались без воды, сообщает МУП «Водоканал».



Так, воды нет в домах 11 и 17 по ул. Габишева, 17 и 21 по ул. Сафиуллина, 14 и 16 по ул. Кул Гали. Водовозки стоят около домов на ул. Кул Гали, 14 и ул. Сафиуллина, 17.

В настоящее время работает аварийная бригада, воду должны дать в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко