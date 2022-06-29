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В Татарстане упразднили службу безопасности президента

07:59, 29.06.2022 1
В Татарстане упразднили службу безопасности президента
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане упразднили службу безопасности президента республики, поскольку она больше не действует, информация об этом есть на портале «СПАРК-Интерфакс».

Служба безопасности была зарегистрирована в январе 1992 года. Последним начальником службы безопасности значился Рустем Гумеров. Юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ 15 апреля этого года.

В сентябре 2018 года в силу вступил закон, наделяющий полномочиями по охране глав российских регионов Росгвардию.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:16
    Все равно от них больше вреда, чем пользы
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