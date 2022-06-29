В Татарстане упразднили службу безопасности президента

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане упразднили службу безопасности президента республики, поскольку она больше не действует, информация об этом есть на портале «СПАРК-Интерфакс».



Служба безопасности была зарегистрирована в январе 1992 года. Последним начальником службы безопасности значился Рустем Гумеров. Юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ 15 апреля этого года.

В сентябре 2018 года в силу вступил закон, наделяющий полномочиями по охране глав российских регионов Росгвардию.

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Маргарита Головатенко