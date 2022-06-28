«Отель Джузеппе» вдвое сокращает уставной капитал

«Отель Джузеппе» погашает 50% нераспределенной доли вышедшего участника за счет уменьшения своего уставного капитала. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс».

Сейчас размер уставного капитала компании составляет 10,6 миллиона рублей, из которых половина принадлежит Наиле Спарте, а вторая — самому отелю. Согласно действующему законодательству, нераспределенная доля УК должна перераспределяться или быть погашенной в течение одного года.

— Уставный капитал Общества, составляющий 10 661 121,00 рублей, уменьшается на 5 330 560,50 рубля путем погашения доли, принадлежащей Обществу, размер измененного капитала юридического лица составляет 5 330 560,50 рубля, — говорится в сообщении компании.

Фото: giuseppe.ru

Выручка отеля за прошлый год составила 72,4 миллиона рублей при чистой прибыли в 25,2 миллиона. Чистые активы компании, по данным на 2021 год, составляют 27,8 миллиона. Компания была зарегистрирована в 2003 году.

Первоначально весь уставной капитал в 10,6 миллиона был поровну распределен между Наилей и Джузеппой Спарта, но в 2005 году последний вышел из управления компанией, а его доля перешла к совладелице. В 2009 году Джузеппе вернулся в управление отелем, но с 8 июня 2022 года его доля в те же 50% перешла в управление организацией. Сейчас ее и собираются погасить путем уменьшения уставного капитала.

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Артем Гафаров