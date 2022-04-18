Валютная «амнистия» ЦБ: ажиотажа в обменниках Казани нет, но спрос имеется

Курсы валют отличаются от данных ЦБ

Банк России с сегодняшнего дня разрешил банкам продавать наличную валюту. Запрет на ее продажу был введен 9 апреля и должен был действовать до начала сентября, однако в итоге продержался чуть больше месяца. Впрочем, ажиотажа в кассах банков пока нет, убедились корреспонденты «Реального времени», посетившие несколько отделений в центре Казани.

Валютой сегодня начали торговать не все банки и только при условии, что она поступила в кассы финансовых организаций с 9 апреля. Помимо этого, россиянам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит сохранился на уровне $10 тысяч — или эквивалент в евро.

Фото: Анна Сейтумерова

Так, подобные операции запустили в Сбере: днем доллар можно было продать по 74,93 рубля, а купить за 87,52 рубля, евро принимали по 79,32 рубля, а отдавали по 92,62 рубля. Очередей и ажиотажа корреспонденты «Реального времени» не зафиксировали.

В «ИК Банке» валюту только покупали — доллар по 78 рублей и евро по 84 рубля. Желающих там вовсе не было. Разница с курсами ЦБ в обоих местах есть: на сегодня официальный курс составлял 80,0437 рубля за доллар и 87,0715 рубля за евро.

Где-то валюты вообще нет — в «Совкомбанке» нашему корреспонденту сообщили, что ее пока не завозят. А в «Почта Банке» рассказали, что в принципе не работают с долларами и евро.

«По первому дню наблюдается устойчивый спрос на доллары и евро»

Впрочем, в некоторых банках спрос на валюту есть. В пресс-службе Банка Казани, который традиционно специализируется на валютообменных операциях, «Реальному времени» сообщили, что регистрируют стабильный интерес населения к ним.

— Причем фиксируется активность как на покупку, так и на продажу. По первому дню наблюдается устойчивый спрос на доллары и евро, в меньшей степени вызывает интерес у клиентов английский фунт, — сообщили там.

Дальнейшую динамику сложно прогнозировать, сообщили в банке, поскольку рыночный курс продажи валюты остается высоким.

Фото: Ринат Назметдинов

Дарья Пинегина, Максим Кокунин