В Балтасях испекли самый большой бэлеш в России — видео

Фото: скриншот

В Балтасинском районе Татарстана испекли самый большой бэлеш в России. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Специально для его приготовления изготовили 65-килограммовую сковороду и построили печь. Тесто приготовили по-фирменному рецепту, который не раскрывается. На начинку ушло 20 килограммов говядины, 15 килограммов полбы (вид пшеницы), 5 килограммов лука и больше 10 килограммов теста.

Вес бэлеша составил 72 килограмма вместо 50. Угощение посвятили Дню молодежи. На следующий год в Балтасях планируют испечь 100-килограммовый бэлеш.

В конце мая в Набережных Челнах планировали приготовить самый большой шашлык в России. Самое длинное мясное блюдо в России приготовили в 2017 году в Кабардино-Балкарской Республике. Его длина составила 213,3 м.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина