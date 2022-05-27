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В Набережных Челнах планируют приготовить самый длинный шашлык в России

02:26, 27.05.2022
В Набережных Челнах планируют приготовить самый длинный шашлык в России
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах планируют побить российский рекорд и приготовить самый длинный шашлык, готовить его будут на гастрономическом чемпионате, который организует резидент Иннополиса в сфере агропромышленного бизнеса.

Турнир пройдет при поддержке челнинской мэрии, к участию пригласят рестораторов России. Самый длинный шашлык в России приготовили в 2017 году в Кабардино-Балкарской республике. Его длина составила 213,3 м.

В прошлом году в Мамадышском районе на юбилейном фестивале SUNNYФЕСТ испекли самый большой блин в стране: его диаметр составил 2,5 метра, а вес — 800 кг.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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