Британская IHG, владеющая сетью отелей Holiday Inn, прекращает деятельность в России

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), которая владеет сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, объявила о прекращении деятельности в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

Сейчас в компании работают над прекращением всех операций в России в связи с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС, а также «с текущими и растущими проблемами работы в России».

Фото: ihgplc.com

В стране отели IHG есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске, Калининграде, Краснодаре, Самаре, Уфе.

В начале июня сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России после 25 лет работы на территории страны. В марте этого года на российской территории ограничил работу сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.



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Татьяна Леухина