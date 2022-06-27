Британская IHG, владеющая сетью отелей Holiday Inn, прекращает деятельность в России
Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), которая владеет сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, объявила о прекращении деятельности в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы.
Сейчас в компании работают над прекращением всех операций в России в связи с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС, а также «с текущими и растущими проблемами работы в России».
В стране отели IHG есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске, Калининграде, Краснодаре, Самаре, Уфе.
В начале июня сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России после 25 лет работы на территории страны. В марте этого года на российской территории ограничил работу сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.
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