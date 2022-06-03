Сеть отелей Marriott приостанавливает деятельность в России

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России после 25 лет работы на территории страны. Причиной стало проведение специальной военной операции на Украине.

— Мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России, — цитирует заявление компании RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте этого года на российской территории ограничил работу сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com. Он больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри страны. Но такая возможность для проживания в других странах сохранилась.

О том, как отразился уход данного сервиса на работе казанских отельеров, — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова