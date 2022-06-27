В Альметьевске на родителей детей, которые разрисовали котенком асфальт, составили протоколы

В Альметьевске на родителей детей, разрисовавших котенком асфальт, составили протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

25 июня местный житель позвонил в дежурную часть и сообщил, что несколько детей разрисовали асфальт котенком. Полицейские организовали проверку и установили, что к этому причастны двое ребят. Их поставят на профилактический учет в отделе полиции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура Альметьевска после инцидента проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Материал проверки в настоящее время находится в ПДН, надзорное ведомство взяло его на контроль.

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Татьяна Леухина