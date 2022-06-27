СМИ сообщили, что в Альметьевске мальчик изрисовал котенком асфальт — прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратура Татарстана

По данным СМИ, в Альметьевске ребенок разрисовал котенком асфальт. Прокуратура города организовала проверку информации, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Первое сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 25 июня. Обращение от очевидца зафиксировано в местном отделе полиции. Известно, что заявитель повторно сообщил о случившемся 26 июня.

Прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указали в ведомстве. Материал проверки в настоящее время находится в ПДН, надзорное ведомство взяло его на контроль.

Фото: прокуратура Татарстана

На днях в социальных сетях стало распространяться сообщение о том, что шестилетний ребенок в Альметьевске поймал котенка, макал его в ведро с краской и рисовал им на асфальте, в результате чего животное погибло. Родители мальчика якобы сообщили, что котенок уже был мертв.

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Маргарита Головатенко