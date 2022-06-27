В Нижнекамске праздник в честь Дня молодежи на набережной посетили 30 тысяч человек

В Нижнекамске на празднование Дня молодежи на набережную пришли 30 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте администрации НМР.

Для гостей праздника устроили фотостанцию, мастер-классы по флористике и рисованию на мольберте, соревнования по кросс-фиту. На точке здоровья можно было проверить свои показатели здоровья: давление, холестерин, уровень сахара в крови, а также сделать тест на ВИЧ. Перед нижнекамцами выступили местные артисты, певица Ханна.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вчера праздник в парке «Урам» посетили 130 тысяч человек. Столица Татарстана стала одним из десяти городов, где День молодежи праздновали на федеральном уровне.

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Татьяна Леухина