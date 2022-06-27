В Казани на празднование Дня молодежи в парке «Урам» пришли 130 тысяч человек

В Казани на празднование Дня молодежи в экстрим-парке «Урам» пришли 130 тысяч человек. Об этом сообщили в Минмолодежи Татарстана.

Столица Татарстана стала одним из десяти городов, где День молодежи праздновали на федеральном уровне.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По подсчетам Татарстанстата, в республике на начало 2022 года проживает 1 миллион 51 тысяча человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые относятся к молодежи. Это 27,1% численности населения региона.

Как проходило празднование Дня молодежи в Казани — в фоторепортаже «Реального времени».



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Татьяна Леухина