Несколько казанских домов подключат к системе теплоснабжения за 64 млн рублей

Акционерное общество «Татэнерго» объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ для дальнейшего подключения к системе теплоснабжения объектов, расположенных в Казани на улице Авангардной. Стоимость контракта составляет 64,6 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо построить внутриквартальные сети теплоснабжения от условной точки УТ-1 до стен жилых домов №1, №2, №3 жилого комплекса «Гребной канал». Кроме того, ему также необходимо произвести реконструкцию внутриквартальных сетей от тепловой камеры ТК1-37/4 до узла трубопроводов УТ-2.

Отмечается, что в объем выполняемых работ входит передача на утилизацию строительных отходов, образовавшихся при выполнении работ, проведение экспертизы промышленной безопасности на самих объектах.

Фото: скриншот из проектной документации.

Подать заявку можно до 12 июля, итоги подведут 2 августа.

25 мая министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин заявил, что в Татарстане из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч (что составляет 33%) — ветхие и подлежат замене. Из 3 100 км сетей теплоснабжения — чуть больше 1000 км, или 37%. Общий износ объектов теплоснабжения приближается к показателям по объектам водоснабжения и водоотведения.



Максим Кокунин