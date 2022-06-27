Для предотвращения колейности дорог в Татарстане перешли на более износостойкие смеси

Фото: Максим Платонов (архив)

Чтобы предотвратить образование колеи на автодорогах, в Татарстане дорожные строители с 2019 года стали использовать более износостойкие материалы и смеси при укладке дорожного покрытия в крупных городах республики — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Об этом рассказал первый замдиректора — технический директор ГКУ «Главтатдортранс» Александр Куканов.



— Колейность — это «работают» два материала: асфальтобетон, гранитный щебень, и победитовый наконечник шипа на колесе автомобиля. На скорости 70—80 км/час колесо работает как фреза. К сожалению, на сегодняшний момент полностью эту проблему невозможно решить, еще не придумали решения в мире, — сказал он.

В первую очередь усиленный спецсостав дорожного покрытия укладывают на участках автодорог, которые больше всего подвержены образованию колеи — там, где высокая интенсивность движения автомашин, высокие скорости движения, сокращенная полоса движения в районе 3—3,20 метра и участки торможения-разгона, пояснил Александр Куканов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Как сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в 2022 году в дорожный сектор республики инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма.



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Ангелина Панченко