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ВСУ потеряли 80% личного состава батальона 115-й мехбригады

14:55, 27.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВСУ потеряли 80% личного состава батальона 115-й мехбригады
Фото: mil.ru

ВСУ утратили управление на лисичанском направлении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, и это привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады.

ВКС России 26 июня четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева. В них производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

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Маргарита Головатенко
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