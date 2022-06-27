ВСУ потеряли 80% личного состава батальона 115-й мехбригады

ВСУ утратили управление на лисичанском направлении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Министерства обороны России.



Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, и это привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады.

ВКС России 26 июня четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева. В них производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.



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Маргарита Головатенко