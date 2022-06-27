В Татарстане будут судить лженаследника за убийство хозяйки похищенных им квартир

В Верховный суд Татарстана направлено дело 59-летнего казанца, обвиняемого в уводе недвижимости пожилой женщины, ее убийстве и неудачном вступлении в наследство. Вину фигурант не признает, материальный ущерб от его действий в 2017—2020 годах в СК оценили в 8,3 млн рублей.



По версии сотрудников Следкома по РТ, ради завладения имуществом больной пожилой женщины обвиняемый втерся к ней в доверие — сначала систематически навещал, затем стал проживать вместе с ней и пресекать ее общение с родственниками — просто не пускал их на порог. «Полностью подавил волю потерпевшей и подчинил ее себе», — полагают силовики, а дальше заключил с ней договор купли-продажи дома и приусадебного участка на улице Грузовой и стал собственником этой недвижимости.

На этом мужчина не остановился, по версии обвинения, он заключил еще одну фиктивную сделку — между потерпевшей и неосведомленным покупателем, которого заинтересовала квартира женщины в доме на улице Кулагинской. Деньги осели в кармане «посредника», считают силовики.

В деле также фигурирует эпизод покушения на хищение доли в квартире дома по улице Минской и автомобиля Lada Kalina, принадлежавших все той же пенсионерке. Завладеть этим имуществом обвиняемый намеревался путем получения заверенного у нотариуса завещания, однако вступить в наследство ему помешали родственники женщины.

С целью скрыть следы преступления обвиняемый решил избавиться от главного свидетеля — по версии СК, он вместе с подельником совершил поджог дома потерпевшей, и та погибла от угарного газа.