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В Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения COVID-19

12:12, 27.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки зарегистрировали 50 заражений коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 152 416 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане вылечились три человека. Так, общее число выздоровевших пациентов достигло 148 551 человека. Госпитализировали за сутки 19 татарстанцев.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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