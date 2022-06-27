В Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 50 заражений коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 152 416 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане вылечились три человека. Так, общее число выздоровевших пациентов достигло 148 551 человека. Госпитализировали за сутки 19 татарстанцев.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко