В России за сутки выявили 2 683 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 2 683 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 421 564 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Госпитализированы за сутки 617 россиян. Это на 1,8% меньше, чем 26 июня.

По данным на 27 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 2 355 человек. Общее число вылечившихся достигло 17 847 868.

За сутки коронавирус унес жизни 51 россиян. Всего от инфекции в стране скончались 380 943 человека.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко