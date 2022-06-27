Иван Игнатьев покидает «Рубин»
23-летний нападающий Иван Игнатьев покидает казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
— ФК «Рубин» и Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон, — сказано в сообщении.
20 июня «Рубин» опубликовал стартовый состав на товарищескую игру с тольяттинским «Акроном». В основной состав вошли: Медведев, Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий, Зотов, Чуперка, Зуев, Йевтич, Бакаев, Фамейе. В числе запасных значились: Дюпин, Попов, Грицаенко, Тесленко, Суриков, Моторин, Фаттахов, Кузнецов, Косарев, Игнатьев, Муллин.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Как жить то теперь казанцам без этого перспективного напа - любимца Слуцкого и Сайманова за 7.4 млн. Евро, так и не забившего за 3 сезона в Казани ни одного гола с игры!