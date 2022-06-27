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Иван Игнатьев покидает «Рубин»

10:59, 27.06.2022 1
Иван Игнатьев покидает «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

23-летний нападающий Иван Игнатьев покидает казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

— ФК «Рубин» и Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон, — сказано в сообщении.

20 июня «Рубин» опубликовал стартовый состав на товарищескую игру с тольяттинским «Акроном». В основной состав вошли: Медведев, Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий, Зотов, Чуперка, Зуев, Йевтич, Бакаев, Фамейе. В числе запасных значились: Дюпин, Попов, Грицаенко, Тесленко, Суриков, Моторин, Фаттахов, Кузнецов, Косарев, Игнатьев, Муллин.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:05
    Землетрясения не было в Казани, в районе Соцгорода, что случилось то, что за катаклизм?

    Как жить то теперь казанцам без этого перспективного напа - любимца Слуцкого и Сайманова за 7.4 млн. Евро, так и не забившего за 3 сезона в Казани ни одного гола с игры!
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