Треть молодежи Татарстана проживает в Казани

Фото: Максим Платонов

В Казани, по данным на начало 2022 года, проживает 356,4 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет. Это 33,9% всей молодежи Татарстана.

В Набережных Челнах насчитывается 139 тысяч молодых людей. Это 26,3% обшей численности населения автограда. В Нижнекамске насчитывается 66,3 тысячи лиц в возрасте 14—35 лет, что составляет 27,6% всех жителей города, сообщает Татарстанстат.

Фото: Татарстанстат

Большая часть молодежи Татарстана живет в городах — 77,8%, или 817,5 тысячи лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Остальные 22,2% молодежи — сельские жители. Это 233,9 тысячи татарстанцев.

Фото: Татарстанстат

Согласно данным Татарстанстата, в республике на начало 2022 года проживает 1 миллион 51 тысяча человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые относятся к молодежи. Это 27,1% численности населения республики.

Юношей среди татарстанской молодежи насчитывается 526,9 тысячи, или 50,1%. Оставшиеся 49,9%, или 524,5 тысячи человек — это девушки в возрасте от 14 до 35 лет,

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Татьяна Демина