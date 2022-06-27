Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и до +29 градусов

В понедельник, 27 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +24 до +29 градусов. В Казани ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +19 до +23 градусов.

Фото: Максим Платонов

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в прошлом году. Температура в летние месяцы окажется около нормы или выше.



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Татьяна Леухина