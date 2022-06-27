В России могут создать «Алмазный фонд технологий»

Россия может достичь технологического суверенитета за 10—20 лет. Чтобы это произошло, нужно создать «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок, считает спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.



По его словам, за это время можно создать 30—50 собственных линий передовых разработок — экспонатов фонда технологий, которые «смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Песков отметил, что технологии обесцениваются, поэтому их нужно постоянно пополнять.

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Маргарита Головатенко