В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 июля в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил законодательные нововведения, которые начнут действовать с 1 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, в России сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства. Теперь для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС, достаточно представить документ, удостоверяющий личность.
При списании денег у должников на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму. Вступают в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять об исследованиях в этой области профильный орган власти.
В конце июня Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. Параллельный импорт также известен как серый импорт. При этом он не означает легализацию контрафакта. Подробнее — в материале «Реального времени».
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