В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 июля в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил законодательные нововведения, которые начнут действовать с 1 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, в России сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства. Теперь для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС, достаточно представить документ, удостоверяющий личность.

Фото: duma.gov.ru

При списании денег у должников на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму. Вступают в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять об исследованиях в этой области профильный орган власти.

В конце июня Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. Параллельный импорт также известен как серый импорт. При этом он не означает легализацию контрафакта. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина