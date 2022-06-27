Диетолог рассказала, какие супы полезны летом

В летних супах много витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, которые помогают организму в борьбе с солнечным излучением. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— В жару подойдет ботвинник, свекольник. Кроме того, свекла — профилактическое средство от повышения давления, поскольку в ней содержатся минеральные соли, калий и магний, — отметила специалист.

Фото: pxhere.com

В холодных супах можно использовать молодую крапиву, но ее переизбыток может сгущать кровь. Также рекомендуется летом готовить супы из щавеля и ревеня. Но если у человека есть склонность к подагре и образованию камней в почках, щавель можно лишь в небольших количествах.



Супы должны быть комнатной температуры, а не ледяными, пишет RT.

В конце мая нутрициолог Ирина Писарева советовала россиянам добавить в летний рацион больше овощей, фруктов и ягод. Можно готовить зеленый летний салат или смузи.



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Татьяна Леухина