Диетолог назвала продукты, необходимые для включения в летний рацион

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты необходимо ввести в свой рацион летом.



По ее словам, чем выше летом температура, тем легче должна быть еда. Именно летом организму нужно запастись витаминами на зиму. В рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод. Самое главное — сезонность, рассказала эксперт.

Из блюд можно готовить зеленый летний салат или смузи. Для приготовления последнего необходимо порезать яблоко, киви, авокадо, шпинат, брокколи, добавить спирулину, взбить все в блендере и добавить кокосовой воды, сообщает RT.

В начале мая врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбирать мясо для шашлыка, чтобы избежать отравления. Один из принципов — состав на упаковке должен быть максимально простым: мясо, уксус, лук, соль, перец.

Маргарита Головатенко