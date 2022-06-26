В капитальный ремонт шести татарстанских школ вложат 429 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На капитальный ремонт шести школ в районах Татарстана направят 429 миллионов рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

Отремонтировать планируется следующие объекты:

Богородскую СОШ в селе Богородское Пестречинского района.

Столовую в Зиреклинском лицее в селе Ерыклы Новошешминского района.

Мамаширскую среднюю школу в селе Мамашир Кукморского района.

Базарно-Матакскую СОШ в селе Базарные Матаки Алькеевского района.

Савгачевскую СОШ в селе Савгачево Аксубаевского района.

Большеатрясскую начальную общеобразовательную школу в селе Большие Атряси Тетюшского района.

В Богородской СОШ планируется отремонтировать кровлю, потолки и стены. В Мамаширской средней школе обновят окна, двери, полы и фасад здания. В Базарно-Матакской СОШ проведут комплекс общестроительных работ и ремонт инженерно-технического обеспечения.

Савгачевскую школу ждут комплексные работы по капитальному ремонту. Они затронут инженерные коммуникации. В Большеатрясской начальной школе обновят кровлю и фасад.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Зиреклинском лицее в селе Ерыклы закупят технологическое оборудование для столовой, заменят в ней наружные и внутренние двери, окна. Также там проведут внутренние отделочные работы, утеплят чердак и установят пожарную сигнализацию.

Подрядчика, который займется ремонтом школ, ищет Главинвестстрой Татарстана. Работы требуется завершить до 1 декабря этого года, следует из документации на портале госзакупок.

«Реальное время» писало, что на капремонт 12 школ в различных районах Татарстана выделят 546 миллионов рублей. Отремонтируют Актанышскую СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов, Алексеевскую СОШ №1 имени Александры Андреевны Малафеевой и другие.



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Татьяна Демина