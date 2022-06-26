В начале следующей недели в Татарстане ожидаются дожди и до +19 градусов

В Татарстане в начале следующей недели ожидаются дожди и до +19 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

В понедельник, 27 июня, ночью существенных осадков не ожидается, днем и вечером возможны дождь, местами с грозой, ветер западный, северо-западный умеренный, днем и вечером местами порывистый сильный 15-20 м/с. В ночные часы прогнозируется до +7..+12˚. днем — до +21..+26˚.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник ночью пройдет дождь, местами с грозой. Днем также ожидаются осадки, порывистый ветер до 15-20 м/c. Ночью прогнозируется до +8..+13 градусов, днем — до +14..+19 градусов.

Профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев со ссылкой на Росгидромет сообщал, что температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы. При этом он подчеркнул, что прогноз сделали ранней весной, данные могут измениться.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина