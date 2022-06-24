В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян

Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет. Эта инфекция не распространяется также легко, как COVID-19. Об этом заявила профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пшеничная отметила, что одно из главных условий передачи оспы обезьян — близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности.

Вчера Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией и призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания. По данным ВСЗ, сейчас в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян. Заболевание быстро распространяется в нескольких странах.



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Татьяна Леухина